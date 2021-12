Documentário inspirado em Emília Biancardi estreia em agosto

Um documentário inspirado na coleção de instrumentos musicais de Emília Biancardi vai ser lançado na próxima terça-feira, 2 de agosto, às 19h, na Sala de Arte - Cinema do Museu Geológico da Bahia. A obra recebeu o título "Do Corpo à Caxirola - uma viagem pelos instrumentos tradicionais brasileiros".

O filme propõe discutir processos criativos, resgatar expressividades musicais na cultura popular e refletir a indústria cultural no campo da música. Entre os convidados que participam do filme estão a etnomusicóloga Emília Biancardi e o músico Carlinhos Brown, homenageado por Emília na criação do Caxixi Brown. Também fizeram parte do documentário, lideranças e integrantes da banda Olodum; os professores Dr. Milton Moura (UFBA) e Juan Carlos Peña (Universidade Estadual do Amazonas); o povoado de Mundo Novo, representando o samba chula; e comunidades indígenas da região Amazônica, na fronteira entre Brasil e Colômbia.

O evento, que é aberto ao público, vai contar ainda com uma apresentação da Orquestra Popular Sambagolá, que mescla elementos da música erudita, jazz, ritmos do candomblé e do samba-rural.

adblock ativo