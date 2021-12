Documentário Guitarra Baiana tem pré-estreia nesta quarta

No Carnaval ou em qualquer outra época, o som da guitarra baiana é inconfundível. Criado por Dodô e Osmar, o instrumento teve sua história contada no documentário Guitarra Baiana: A Voz do Carnaval, do diretor Daniel Talento, cuja pré-estreia acontece nesta quarta-feira, 21, às 20h30, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha (Praça Castro Alves).

Para falar sobre essa trajetória, nada melhor do que o relato de artistas que conhecem bem o instrumento. Armandinho Macêdo, Caetano Veloso, Moraes Moreira, Luiz Caldas, Julio Caldas, Morotó Slim, Maestro Spok, Aroldo Macêdo, Missinho, Durval Lélys e o maestro Fred Dantas são alguns dos nomes reunidos pelo diretor.

"A ideia do filme é mostrar o instrumento que revolucionou o Carnaval da Bahia", diz Daniel, que conduziu as gravações de janeiro até abril, quando a produção foi concluída.

O filme enaltece as falas dos guitarristas, intercalando com imagens de antigos Carnavais, imagens do microtrio Rixô Elétrico, Armandinho com Olodum e outros músicos tocando a guitarra baiana.

A proposta desse documentário surgiu em cima do projeto maior do diretor de produzir o longa-metragem ficcional Dodô e Osmar - A Invenção do Carnaval Popular da Bahia.

Planejado para rodar em 2015, Daniel conta que este projeto pretende trazer apenas atores baianos e contar a história de Dodô e Osmar desde quando se conheceram até a realização do Carnaval popular.

Guitarra Baiana - A Voz do Carnaval foi exibido na etapa de São Paulo do festival de documentários musicais In-Edit, mas não foi incluído na programação desse mesmo festival em Salvador.

Em São Paulo, o diretor conta que a exibição teve sala lotada, mas acredita que aqui o peso será maior devido à identificação do público.

"Você procura filmes na internet e não vê nada tão grandioso quanto é a guitarra baiana. Precisava de um filme que valorizasse mais esse instrumento", diz.

No dia da pré-estreia, o maestro Fred Menendez fará uma apresentação depois da exibição na área externa do espaço Itaú de Cinema. O diretor diz que o pocket show de 30 minutos promete uma jam session com participações especiais. Tudo isso em frente à praça Castro Alves, onde o som da guitarra baiana mais ecoou.

adblock ativo