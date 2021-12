Foi divulgado o trailer do longa-metragem ‘Dr. Ocride’, de Edson Bastos e Henrique Filho, que mostra a história do escritor, advogado e político baiano Euclides José Teixeira Neto (1925-2000). Ele foi responsável por uma das primeiras experiências de reforma agrária implantadas no Brasil.

Da Redação Documentário "Dr. Ocride" divulga trailer; assista

Foi em Ipiaú, cidade natal dos cineastas, que Euclides Neto escreveu seus 13 livros e fez sua grande obra política: a Fazenda do Povo, onde cerca de 250 famílias vivem ainda hoje. O projeto, implantado por ele durante sua gestão na prefeitura entre 1963 e 1967, resultou no convite para ser secretário da Reforma Agrária no governo de Waldir Pires, na década de 1980.

Batizado com o nome pelo qual Euclides Neto era chamado pelo povo de Ipiaú, onde oferecia atendimento gratuito como advogado, o longa reúne filmagens, jornais, manuscritos e áudios que documentam a trajetória do “Dr. Ocride” e entrevistas com a viúva, os filhos, amigos e moradores de Ipiaú, local de captação da maior parte das imagens atuais.

