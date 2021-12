Documentário conta a história do "advogado dos pobres"

É comum que um homem do povo seja conhecido pelas gerações futuras não apenas pelos seus feitos, mas também por anedotas e histórias que rondam sua figura pública. Não é diferente no caso de Cosme de Farias (1875 - 1972).

O documentário Quitanda da Liberdade, de Marcelo Oliveira, resgata a biografia deste importante soteropolitano, que atuou como político, jornalista, entusiasta da alfabetização e se tornou famoso, principalmente, como rábula (ou advogado provisionado).

Apesar de ter cursado apenas o curso primário, foi a atividade no tribunal do júri por mais de 70 anos e a luta pelas injustiças que o fizeram conhecido como o "advogado dos pobres".

Ainda sem data e local de lançamento definidos, o filme de uma hora apresenta a biografia de Cosme de Farias contextualizada com fatos históricos que marcaram o final do século 19 até a ditadura militar.

Depoimentos de historiadores, como Consuelo Pondé de Sena e Cid Teixeira, advogados e pessoas que conviveram com Cosme mostram o caráter humano de alguém que enxergava à frente de seu tempo.

"Ele tinha muita competência, proferia belos discursos. Existem muitas anedotas em torno da atuação dele no tribunal do júri. Achei isso curioso e a partir daí comecei a fazer uma investigação, em 2003", conta Marcelo Oliveira, que assina pesquisa, roteiro e direção do documentário.

A produção realizada com apoio financeiro do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia conta com direção de fotografia (externas) de Claude Santos e músicas originais de Cacau Celuque. Quitanda da Liberdade será veiculado por emissoras de televisão e também em escolas públicas.

Luta contra o analfabetismo

Ainda muito jovem, Cosme de Farias encabeçou a Liga Baiana Contra o Analfabetismo e criou a Campanha do ABC, com o objetivo de levar todos os níveis de governo a investirem na educação. Depois, trabalhou como jornalista, publicou livros e exerceu diversos mandatos como vereador e deputado estadual.



"O combate ao analfabetismo foi uma das principais bandeiras dele. Estima-se que Cosme de Farias criou 200 escolas e alfabetizou milhares de pessoas", diz Oliveira. "Uma de suas mágoas foi, na época da implantação do projeto Mobral, o governo federal não ter dado importância ao trabalho que vinha fazendo na Bahia".

A atuação como rábula é um dos principais capítulos da vida de Cosme de Farias. Improvisadamente instalado na igreja de São Domingos de Gusmão, no Pelourinho, ele atendia a quem lhe pedia ajuda.

Acredita-se que o "advogado dos pobres" tenha intervindo em aproximadamente 30 mil processos penais ou cíveis e por isso tenha caído nas graças do povo. Uma de suas grandes realizações na advocacia foi o habeas corpus em favor de Sérgia Ribeiro da Silva, a cangaceira Dadá, viúva de Corisco, em 1942.

"O enterro dele foi, para mim, uma grande manifestação de gratidão da população pobre da Bahia. Atesta a pessoa humana que foi Cosme de Farias. O povo carregou o corpo dele nos braços do Terreiro de Jesus até a Quinta dos Lázaros. Existe uma estimativa que o enterro reuniu 100 mil pessoas", diz Oliveira.

No fim da vida, Cosme de Farias morou no bairro que hoje leva seu nome, na região de Brotas.

adblock ativo