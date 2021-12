Documentário brasileiro "Cinema Novo" é premiado em Cannes

O longa-metragem "Cinema Novo", de Eryk Rocha, venceu neste sábado, 21, o L'Oeil D'Or, prêmio instituído no ano passado que se dedica aos documentários do Festival de Cannes, na França.

O documentário conta a história do maior movimento cinematográfico brasileiro, que reuniu nos anos 60 nomes como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, através de imagens de arquivo e trechos de 130 filmes. O documentário reúne clássicos como"Terra em Transe", "Vidas Secas" e "Rio, 40 Graus".

O prêmio foi dado por um júri presidido pelo italiano Gianfranco Rosi, vencedor do Urso de Ouro em Berlim neste ano com "Fogo no Mar" e do Leão de Ouro em Veneza há três anos com "Sacro GRA". Amir Labak também foi um dos membros do júri.

Este é o primeiro prêmio do Brasil no festival. Neste domingo, 22, há mais duas chances de premiação: o curta "A Moça que Dançou com o Diabo", de João Paulo Miranda Maria, que concorre à Palma de Ouro em sua categoria; e o longa "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho, aclamado pela crítica.

