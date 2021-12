Documentário 'Balizando 2 de Julho' será lançado nesta quarta

O lançamento do documentário 'Balizando 2 de Julho', em homenagem a comunicada LGBTQI+, acontece às 19h nesta quarta-feira, 31, no Espaço Cultural da Barroquinha. A entrada é gratuita.

O filme, com direção de Fabíola Aquino, mostra a participação da comunidade LGBTQI+ e a trajetória de duas personagens: Diana Souza, uma baliza trans, e Gabriel Vilaboas, um balizador gay, durante o desfile da Independência da Bahia.

Com o roteiro de Márcio Lima, o doc destaca a passagem do desfile pela região do 'Beco do Rosário', na avenida 7 de setembro, e uma a avaliação popular e espontânea das performances das balizas e balizadores, a 'churria'.

As imagens revelam toda diversidade que envolve a praparação para o evento, com as bandas de fanfarra, que trazem a figura da 'baliza', escolha do figurino, montagem da coreografia e relação com o público.

