Documentário baiano estreia no Canal Futura

Estreia nesta quinta-feira, 29, no Canal Futura, o documentário baiano "Coroas", dirigido por Isaac Donato e Marília Cunha.

O filme, que será exibido às 13h30, é o resultado de um edital da emissora, que selecionou 30 projetos de todo o país, entre mais de 500 inscrições.

"Coroas" faz o retrato de um grupo de marisqueiras e pescadores da Ilha de Vera Cruz, na Bahia. Durante o dia, a comunidade trabalha na maré e, nas horas de lazer, participa do grupo de samba de roda "Voa Voa Maria". Composto por mais de cinquenta pessoas, o grupo celebra as raízes do Recôncavo e a cultura de pescar mariscos, como chumbinhos, ostras e sururus.

Além desta produção, a dupla de cineastas já começou a trabalhar no seu primeiro longa-metragem de ficção, "O Sino", que trata da guerra socioambiental sobre crianças em êxodo. A obra foi selecionada por um edital da Ancine.

