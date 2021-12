Documentário apresenta os Hereros angolanos ao Brasil

Hereros Angola, documentário selecionado para o 46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, pretende aumentar o conhecimento do povo brasileiro sobre as etnias angolanas. O diretor e fotógrafo, Sérgio Guerra, morou 15 anos em Angola e presenciou o desconhecimento do angolano quanto as etnias tradicionais do país. Foi dessa descoberta e do envolvimento com o povo Hereros que o fotógrafo decidiu fazer o filme.

Todo o documentário foi filmado na língua dos hereros, uma forma de desmitificar o que poderia ser um julgamento de um filme criado pela estranheza de um branco alheio a essas pessoas.

Os hereros vivem no sudoeste angolano, na África. Provenientes dos povos bantos e donos de uma tradição passada por gerações, a relação dos hereros com sua cultura é um forte retrato no filme. Além do documentário, Sérgio Guerra, produziu um disco com músicas dos ritos dos hereros.

