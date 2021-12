O documentário Acupe Terra Quente será lançado quarta-feira, 11, durante a IX Enecult, na Sala de Arte da UFBA, às 20 horas.



O documentário sobre a cidade de Acupe, no recôncavo baiano, nome que significa "Terra Quente", insere o espectador no cenário cultural e social do lugar, apresentando as suas mais variadas manifestações como o Nego Fugido, Mandus, Bombachos, Burrinhas, Caretas e grupos de Samba de Roda; além do cotidiano difícil vivido pelas famílias que carecem de serviços de saúde, saneamento e educação. Essas histórias são mostradas a partir da filmagem da vida de moradores locais.

Acupe Terra Quente foi desenvolvido durante as atividades curriculares em Comunidade Memorial Social: Audiovisual e Identidades, que acontece desde 2011, e do projeto Audiovisual em Escolas Tradicionais da Bahia.

Trailer de Acupe Terra Quente

Da Redação Documentário Acupe Terra Quente será lançado no IX Enecult

adblock ativo