Doc sobre Los Hermanos é retrato do fim de uma geração

Uma câmera 7D na mão e uma ideia fixa na cabeça era tudo que Maria Ribeiro tinha quando cismou de transformar a história da Los Hermanos em filme. Era 2002 e ela tinha acabado de conseguir autorização da banda para transformar O Bloco do Eu Sozinho na trilha sonora do curta-metragem Vinte e Cinco. Mas ainda havia dez longos anos pela frente.

A deixa veio em 2012, quando o grupo anunciou uma turnê comemorativa dos 15 anos de fundação - isso, cinco anos depois de terem declarado recesso por tempo indeterminado. Acompanhada por apenas mais três profissionais, lá foi a moça cumprir sua missão.

O resultado está nos 85 minutos de Los Hermanos - Esse é Só o Começo do Fim da Nossa Vida, que estreia amanhã nos cinemas, num esquema atípico. A produção estará disponível exclusivamente no circuito Cinemark de dez cidades brasileiras, apenas amanhã, sábado e domingo, sempre às 21 horas.

A programação é fruto de uma parceria com a distribuidora Copacabana Filmes, de Carla Camurati, que conta com a possibilidade de promover novas sessões, a depender da resposta do público.

De fã para fã

"É um filme muito BO ["baixo orçamento"]. Não dá para competir com Vingadores, né?", brinca a diretora. E não dá mesmo. Los Hermanos é coisa feita de fã para fã, sem grandes preocupações com perfeição técnica, apuro estético ou imparcialidade de conteúdo.

"Eu gosto deles num grau que vê-los no ônibus sem fazer nada me interessa mais do que fazer uma entrevista. Eles jamais teriam deixado estar ali alguém que não tivesse um olhar muito amoroso. O filme diz muito sobre mim também, não tentei ser imparcial", reconhece Maria Ribeiro, que registrou a turnê em cinco cidades. A capital baiana, claro, está entre elas.

"Escolhi Recife porque foi no festival Abril Pro Rock que eles aconteceram. Rio de Janeiro porque era uma praça forte. Brasília tinha que entrar, afinal, é o berço do rock no Brasil. Porto Alegre e Salvador foram escolhidas porque era onde a relação com a plateia era mais forte. O show na Concha Acústica é um dos momentos mais bonitos do filme", avalia a diretora.

Cinema direto

Além das cidades que aparecem no documentário, São Paulo, Niterói, Belo Horizonte, Curitiba e Aracaju também estão no circuito de exibição.

É nessas praças que os fãs poderão ver Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba em idas e vindas de van, conversas em quartos de hotel, paradas para comer, ensaios despretensiosos em estúdios, encontros com fãs, pausa para atender uma ligação da mãe, um minuto de silêncio para contemplar a lua.

Tudo bem à moda cinema direto. Ou, como a própria Maria Ribeiro prefere dizer: "O filme é meio sujão mesmo, mas teve uma energia muito verdadeira".

Esses momentos de bastidor se revezam com trechos de shows nos quais passeiam hits como O Vencedor, Sentimental, Pierrot, O Velho e o Moço, Além do Que se Vê, A Flor, De Onde Vem a Calma e Conversas de Botas Batidas - é esta que encerra o documentário e empresta um verso para o subtítulo do filme.

adblock ativo