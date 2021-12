Doc sobre Edvaldo Valério estreia na Walter da Silveira

A Sala Walter da Silveira vai exibir, a partir desta quinta-feira, 25, o curta documentário Baladágua, que conta a história do baiano Edvaldo Valério, único atleta negro do Brasil a conquistar uma medalha olímpica na natação. O bronze do nadador baiano, conhecido como Edvaldo "Bala" Valério, veio no revezamento 4x100 em Sydney, 2000.

Edvaldo conta a trajetória vivida desde a infância pobre em Salvador até a importante conquista. O documentário entrevista pessoas importantes para a trajetória de Edvaldo, como o ex-treinador Sérgio Silva, o medalhista Gustavo Borges e o narrador Galvão Bueno, que narrou a prova em que Edvaldo entrou para a história da natação brasileira.

Com cenas ficcionais e imagens da competição em Sydney, "Baladágua" ainda mostra a realização de um sonho de Edvaldo: pela primeira vez ele volta para a Austrália, na mesma piscina que o baiano garantiu a medalha de bronze, ao fechar o revezamento.

O curta, que tem direção de Eduardo Oliveira, estará com exibição gratuita sempre às 17h.

adblock ativo