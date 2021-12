Doc "Devolução 24h" aborda a persistência das videolocadoras

Com olhar saudosista e nostálgico sobre a história das videolocadoras, o documentário baiano Devolução 24h, de Maurício Lídio e Leonardo Parente, vai ser lançado hoje, 19h, na Sala Walter da Silveira. Na mesma ocasião será exibido o curta de ficção Último Andar, dos mesmos diretores.



O curta-metragem reúne depoimentos de proprietários e clientes que falam sobre a resistência dos estabelecimentos em continuar no mercado e consequentemente sua decadência, além de relembrar a época de ouro.



"Queríamos mostrar a resistência dos locais em meio a paixão incondicional e até financeiramente irresponsável dos donos, que sustentam o que na maioria das vezes é apenas um hobbie para eles", explica Leonardo.



Processo e influências



A ideia de realizar um documentário que abordasse o tema surgiu ainda na faculdade, fruto de um trabalho de pós-graduação dos dois diretores, colegas de sala.



"Somos cinéfilos antes mesmo de saber mais profundamente sobre cinema, frequentávamos locadoras desde a infância e ver esses espaços se acabarem foi terrível pra todo mundo", desabafa Leonardo.



"Devido a mudança do hábito de consumo dos produtos audiovisuais através da locação de filmes, que foi perdendo espaço e sumindo gradativamente, eu não entendia como algumas pessoas, perante tantas dificuldades, continuaram com seu comércio", explica Maurício.



Os diretores tiveram influência de Eduardo Coutinho, cineasta paulista, para realizar as filmagens, partindo do conceito da valorização do som ambiente e uso de pouca iluminação.



Saudade



Leonardo Parente tinha forte relação com videolocadoras ainda criança. O que mais sente falta, relata, é da "expectativa do lançamento, das conversas com os donos sobre filmes, de descobrir raridades".



Apesar dos avanços tecnológicos, a falta de sociabilidade é algo fortemente presente nos dias atuais. O ato de ir a locadora era como um programa de fim de semana, em que fazia-se pipoca, assistia o filme com prazo estabelecido e depois voltaria para devolvê-lo. O tempo limitado obrigava pessoas a ficarem juntas para assistir, algo importante que foi perdendo o significado.



LANÇAMENTO DO CURTA DEVOLUÇÃO 24H / HOJE, 19H / SALA WALTER DA SILVEIRA - BARRIS / ENTRADA FRANCA

