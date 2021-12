“Djon Africa” tem sessão especial com presença do diretor em Salvador

Nesta quinta-feira, o Itaú Glauber Rocha recebe a sessão especial do longa-metragem Djon Africa, às 19h. Dirigido por Filipa Reis e João Miller Guerra, a sessão contará com a presença do diretor, o protagonista do filme, Miguel Moura, e a cineasta e ativista negra Viviane Ferreira, que fará a mediação do debate. O filme faz parte do projeto Sessão Vitrine Petrobrás.

Coprodução entre Portugal, Brasil e Cabo Verde, o filme investiga um processo muito particular de busca de identidade a partir de uma viagem empreendida pelo protagonista. Apresentado na abertura do festival Olhar de Cinema, em Curitiba deste ano, o filme chega agora ao circuito comercial, recebendo em Salvador essa sessão especial.

A diretora Filipa Reis alertou que o filme “tem alma brasileira”, não só por conta da coprodução, mas também pela questão identitária que tangencia questionamentos sobre a origem dos povos. O filme resgata o viés colonizador de um país como Portugal que á chegou a ser uma potência mundial. Isso carrega estreita ligação com a formação da identidade do povo brasileiro e nosso conceito de nação.

Djon (Miguel Moreira) tem família de raízes cabo-verdianas, mas nasceu em Portugal, onde vive. Ele empreende, então, uma viagem para o país de seus genitores, outrora uma colônia portuguesa na costa oeste da África, a fim de se encontrar com suas origens. O pretexto é retomar o contato com o pai ao saber que ele está preso depois de ter sido deportado de volta para Cabo Verde anos antes.

