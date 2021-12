Django Livre é a melhor estreia da semana no Brasil

Django Livre, que estreou nos cinemas brasileiros na sexta-feira, 18, obteve o melhor resultado das estreias nos cinemas do país no final de semana: mais de 188 mil pessoas assistiram ao filme entre os dias 18 e 20 de janeiro. A produção dirigida por Quentin Tarantino foi lançada em 194 salas de cinemas e obteve média de 974 espectadores por sala.

Ambientado no sul dos Estados Unidos dois anos antes da Guerra Civil, Django Livre é estrelado pelo vencedor do Oscar Jamie Foxx, como Django, um escravo cujo histórico brutal com seus ex-senhores o coloca cara a cara com o caçador de recompensas alemão, King Schultz (Christoph Waltz). Schultz está no encalço dos sanguinários irmãos Brittle, e Django é o único que pode levá-lo à sua recompensa.

O filme concorre ao Oscar 2013 em cinco categorias, incluindo Melhor Filme. A premiação acontece no dia 24 de fevereiro.

