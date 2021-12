Após passagem marcante na telinha da Record, como uma telenovela, foi divulgado nesta terça-feira, 22, o primeiro trailer de "Os Dez Mandamentos - O Filme". A estreia nas telonas brasileiras está marcada para dia 28 de janeiro de 2016.

A produção - parceira da Record, Downtown Filmes e Paris filmes - pretende levar para o cinema algumas cenas inédias da novela e um final diferente, pois servirá de gancho para a segunda temporada da novela, que estreia em março do ano que vem.

No trailer, é possível ver as cenas das sete pragas do Egito, que cativaram os telespectadores e conseguiram derrubar a audiência das outras emissoras, conquistando algo inédito na televisão brasileira.

O filme narra a história de Moisés (Guilherme Winter) e sua luta para libertar os hebreus da escravidão, que é comando por seu irmão, o malvado Ramsés (Sergio Marone).

Além de Winter e Marone, fazem parte do elenco Camila Rodrigues, Samara Felippo, Sidnei Sampaio, Gisele Itié, Mel Lisboa e Larissa Maciel. A direção do longa fica por conta de Alexandre Avancini.

Da Redação Divulgado trailer de 'Os Dez Mandamentos - O Filme'; assista

