Divulgado trailer de A Hospedeira; assista

O terceiro vídeo da adaptação do livro A Hospedeira (The Host), escrito pela autora da saga Crepúsculo, Stephenie Meyer, já pode ser visto pelo público. O trailer foi divulgado legendado em português e apresenta cenas inéditas. Saoirse Ronan, atriz de Um Olhar do Paraíso, vive a protagonista do filme.

O livro é ambientado em um futuro próximo, onde a Terra foi assimilada por uma raça alienígena de parasitas benevolentes que se autodenominam "almas". Melanie Stryder, uma humana em estado terminal, acaba tendo sua alma tomada por uma dessas criaturas.

Andrew Niccol, de O Senhor das Armas, é o responsável pelo roteiro e direção do longa. Os direitos de adaptação foram adquiridos pelo produtor Nick Wechsler e por Steve e Paula Mae Schwartz.

Max Irons, Diane Kruger e Jake Abel também estão no elenco. A Hospedeira chegará aos cinemas no dia 29 de março.

