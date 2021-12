Divulgado primeiro trailer de 'It: A Coisa - Capítulo 2'; confira

A Warner Bros. divulgou o primeiro teaser de It: A Coisa - Capítulo 2, adaptação do livro de Stephen King com direção de Andy Muschietti. O Capítulo 2 do filme mostra a versão adulta do Clube dos Otários tentando derrotar Pennywise.

O longa It: A Coisa estreou em setembro de 2017 e arrecadou US$ 700 milhões de bilheteria no mundo. A continuação mostra o grupo voltando para a cidade de Derry 27 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme.

Além do trailer, o estúdio também divulgou o primeiro poster do filme.

It: A Coisa – Capítulo 2 tem estreia prevista para 5 de setembro de 2019.

Confira o trailer:

Da Redação | Foto: Divulgação

