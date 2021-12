A Sony Pictures divulgou na manhã desta quarta-feira, 6, o primeiro trailer da animação original Spider-Man: Into the Spider Verse, que irá mostrar uma cidade de Nova York em que existem várias pessoas com os mesmos poderes aracnídeos de Peter Parker.

Homem fantasiado de Homem-Aranha visita crianças atingidas pelo Harvey

Na produção, que tem roteiro escrito por Phil Lord e baseada no universo Ultimate da Marvel, irá trazer a história do estudante Miles Morales, órfão descendente de negros e porto-riquenhos que contará com a orientação de Peter Parker para entender seus poderes. Criado nos quadrinhos por Brian Michael Bendis e Sara Pichelli em 2011, Morales chegou a ser o Homem-Aranha titular.

Dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, Spider-Man: Into the Spider Verse combina animação feita por computadores com um estilo para parecer com os quadrinhos do Homem-Aranha e vai contar com as vozes de atores consagrados como Mahershala Ali, Jake Johnson, Hailee Steinfeld e Liev Schreiber.

A previsão de estreia da produção nos cinemas brasileiros é no dia 20 de dezembro.

Confira o trailer completo:

Estadão Conteúdo Divulgado o primeiro trailer da animação 'Spider-Man: Into the Spider Verse'

adblock ativo