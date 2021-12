Divisão de prêmios é ação histórica no Festival de Brasília

A decisão de dividir o prêmio de R$ 250 mil, de melhor longa, entre os seis concorrentes à mostra competitiva oficial do 47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, tomada pelos próprios diretores, foi coerente em relação à proposta do vencedor oficial, "Branco Sai. Preto Fica", de Adirley Queirós.

O filme ficcionaliza um episódio de violência ocorrido em Ceilândia em 1986, protagonizado pela polícia, que invadiu um baile black e deixou feridos. Marquim da Tropa tomou um tiro e ficou paraplégico. Shockito foi pisoteado pelos cavalos e perdeu uma perna.

Ambos são protagonistas de "Branco Sai. Preto Fica", que mistura a história real com uma mirabolante trama de ficção científica passada na própria Ceilândia do futuro, onde aos moradores da cidade satélite é proibido o trânsito livre pela capital federal, concedido apenas àqueles agraciados com um passaporte.

Trata-se de uma história típica de enfrentamento de um estado de exclusão, o que se pode dizer também da decisão tomada em conjunto, anteriormente à premiação, na noite de terça-feira em Brasília, pelos seis diretores concorrentes. Um ato corajoso e histórico, que submete à prova qualquer modelo de premiação.

"Branco Sai. Preto Fica" ficou ainda com melhor ator, o rapper Marquinho do Tropa, e direção de arte (Denise Vieira), mas a sua contundência se espalhou pelas premiações paralelas do festival que lhe conferiu mais oito distinções, incluindo melhor longa na Mostra Brasília e prêmio da crítica, concedido pela Abraccine - Associação Brasileira de Críticos de Cinema.

Outro filme contundente, "Brasil S/A", que faz uma bela alegoria da história brasileira apenas com som e imagem, foi o mais premiado, entre os longas, pelo júri oficial: direção e roteiro (Marcelo Pedroso), trilha sonora (Mateus Alves), som (Pablo Lamar) e montagem (Daniel Bandeira).

"Sem Pena", de Eugenio Puppo, que se recusa a ser um documentário tradicional, revelando o rosto dos entrevistados apenas nos créditos finais, recebeu o prêmio do júri popular. A informação de que o Brasil tem a maior população carcerária do mundo - atrás apenas dos Estados Unidos e da China - move o filme que já no início do festival sinalizava a que veio: foi o mais aplaudido logo depois da exibição.

Entre os favoritos, "Ventos de Agosto" ficou com melhor atriz (Dandara de Morais) e fotografia, do próprio diretor, Gabriel Mascaro. Conhecido sobretudo por "Doméstica" e "Avenida Brasília Formosa", Mascaro se deixa impregnar pela ficção com muito humor e impelido pelo embate entre o amor, a natureza e a morte, ao registrar a vida em uma pacata vila de pescadores do litoral alagoano.

O filme de Mascaro é impressionante. Isso ficou claro no dia posterior à exibição. Cinema com várias referências, evocou um sem-número de teorias em torno de suas influências - de "Barravento", de Glauber Rocha, ao documentário puro de Jean Rouch. Mas Mascaro, que não se assume como um cinéfilo, admitiu um referencial em Joris Ivens, o diretor holandês que, em "Uma História do Vento", se embrenhou com sua equipe pela China na tentativa de capturar o vento.

"Ela Volta na Quinta" é um curioso registro do mineiro André Novais Oliveira, que reúne a família - o pai, Norberto, a mãe, Maria José, e o irmão, Renato - em uma história de ficção sobre um casal em crise depois de 38 anos juntos. Cinema de afetos, contemplativo, tranquilo em sua narrativa sem maiores embates, o filme ficou com melhor ator e atriz coadjuvante - Renato e a namorada de André, Élida Silpe.

Curtas

Entre os curtas, o vencedor foi "Sem Coração", de Nara Normande e Tião, que, além de melhor filme, recebeu os prêmios de direção e montagem. Maeve Jinkings foi escolhida melhor atriz por "Estátua!", produção paulista dirigida pela baiana Gabriela Amaral Almeida, que também ficou com melhor roteiro e foi ainda escolhida pelo júri da Abraccine.

"Crônica de Uma Cidade Inventada", de Luísa Caetano, foi escolhido melhor filme pelo júri popular e Zé Dias, um senhor de 100 anos que tem o seu cotidiano documentado, em "Geru", de Fábio Baldo e Tico Dias, recebeu o prêmio de melhor ator. Outro baiano, André Luiz Oliveira, foi um dos destaques da Mostra Brasília. Recebeu melhor direção, trilha sonora e prêmio do júri popular por "Zirig Dum Brasília - A Arte e o Sonho de Renato Matos".

adblock ativo