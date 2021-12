Disney prepara sequência de Alice no País das Maravilhas

Os estúdios Disney começaram a desenvolver uma sequência de sua bem-sucedida adaptação cinematográfica Alice no País das Maravilhas, filme de Tim Burton que arrecadou desde sua estreia em 2010 mais de US$ 1 bilhão no mundo todo, informou o site da revista Variety.

A trama da segunda parte do filme está a cargo de Linda Woolverton, que já trabalhou nos roteiros de clássicos da Disney como A Bela e a Fera e O Rei Leão. Não foi informado qual será o cenário da história que dará continuidade à viagem de Alice (Mia Wasikowska) a esse lugar mágico onde combateu a Rainha de Copas e conheceu o Chapeleiro Louco, interpretado por Johnny Depp.

Alice no País das Maravilhas foi distribuído em 3D e ganhou os Oscar de Melhor Direção de Arte e de Melhor Figurino.

adblock ativo