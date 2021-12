Disney prepara demissões em estúdio e unidade de consumo

A Walt Disney deve iniciar demissões em seu estúdio e em divisões de produtos de consumo nas próximas duas semanas, de acordo com duas pessoas com conhecimento do assunto, na mais recente medida de redução de custos decorrente de uma revisão em toda a empresa.

Os cortes de empregos no estúdio vão se concentrar nas unidades de marketing e vídeos e incluem poucas pessoas da área de animação, disseram as fontes, que falaram sob condição de anonimato

Não se sabe quantos empregos serão eliminados em cada divisão.

A redução de pessoal na unidade de produtos de consumo deve ocorrer em grande parte devido a atritos, segundo outra fonte.

Na quarta-feira, a Disney começou as demissões no estúdio de games de 30 anos LucasArts, herdado com a aquisição da empresa de cinema de George Lucas no ano passado, uma vez que fará o licenciamento da marca "Star Wars" externamente.

Uma porta-voz da Disney não quis comentar.

A Disney, sediada em Burbank, Califórnia, iniciou uma revisão interna para corte de custos no ano passado, buscando identificar cortes de postos de trabalho que já não são necessários em decorrência de melhorias na tecnologia, uma das fontes afirmou.

Também estão sendo analisados postos que se sobrepõem e que poderiam ser eliminados, após uma série de grandes aquisições ao longo dos últimos anos, segundo a fonte.

A Disney cortou cerca de 200 pessoas em sua unidade de games Disney Interactive no ano passado, conforme a empresa se afastou de jogos de console para se concentrar em entretenimento online e móvel. Outros 100 funcionários foram demitidos em dois cortes desde então.

A empresa também realizou cortes na unidade editorial no ano passado, quando transferiu suas operações de Nova York para Burbank, como parte de uma reestruturação na unidade de produtos de consumo.

