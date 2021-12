Disney pode estar fazendo animação sobre o Brasil, diz site

A Walt Disney pode estar trabalhando em uma nova animação focada em uma garota brasileira, de acordo com o portal DisInsider. Segundo a publicação, o projeto intitulado "Encanto" será assinado pelos mesmos diretores de Zootopia, Byron Howard e Jared Bush.

Com roteiro escrito por Howard e Charise Castro Smith, Encanto vai contar a história de uma garota pertencente a uma família que possui super poderes. No entanto, ela mesma não tem.

Conforme os rumores do DisInsider, Lin-Manuel Miranda que já trabalhou com a Disney na trilha sonora de Moana, seria o responsável por escrever as canções do longa. Até o momento, o estúdio não divulgou nenhuma informação a respeito dos boatos.

adblock ativo