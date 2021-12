Frozen 2 só estreia em janeiro de 2020, mas as primeiras imagens já deixaram muita gente ansiosa. Divulgado nesta quarta-feira, 13, o trailer da animação já é um sucesso na internet, com milhares de compartilhamentos, comentários e curtidas nas redes sociais e no Youtube. O pôster oficial também foi apresentado no mesmo dia.

Porém, engana-se quem pensa que o interesse é todo das crianças. Adultos acompanharam em peso e dividiram as impressões iniciais das cenas, cujos personagens principais retornam e aparecem correndo perigo. "Tô mais ansiosa do que a minha filha (risos)", comentou uma internauta no Instagram.

No teaser, bem pouco da história é revelada. No começo, é possível ver Elsa tentando utilizar seus poderes de gelo para poder atravessar um mar bastante turbulento, com ondas gigantes. Em seguida, Anna, Kristoff, Olaf e Sven são vistos em ação. O trailer termina com a princesa Anna lutando contra algo que não é possível identificar.

Uma das novidades é que aparentemente o filme vai se passar em um reino diferente de "Arendelle" e na época do outono. A estação é inclusive, bastante explorada nas imagens. O espectador mais atento irá notar a aparição de dois personagens misteriosos na trama: uma garota e um garoto, possivelmente novos. O tom mais sombrio da sequência é outro ponto a ser destacado.

Lançado em 2014, Frozen foi sucesso de crítica e bilheteria. A animação da Disney venceu o Oscar de melhor longa de animação e melhor canção original.

Confira o trailer e o pôster oficial de Frozen 2:

Da Redação | Foto: Divulgação | Disney Disney movimenta a internet após divulgar trailer de Frozen 2

