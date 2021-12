Disney mantém lançamento de Mulan nos cinemas apesar do coronavírus

Apesar do pânico mundial causado pelo novo coronavírus, a Disney optou por manter, na maioria dos países, o lançamento para março da sua mais nova aposta em live-action,Mulan. Apesar da decisão, o estúdio se viu obrigado a adiar a estreia justamente na China, epicentro do surto, e coincidentemente, local na qual a história da princesa guerreira se passa.

No Brasil, Mulan segue com lançamento previsto para o dia 26 de março. Especialistas acreditam que o filme terá uma bilheteria positiva, estimada em cerca de US$ 85 milhões só nos Estados Unidos, durante o fim de semana de estreia. A primeira vítima da cultura pop do Coronavírus foi 007 - Sem Tempo Para Morrer, adiado sete meses, com previsão de estreia apenas em novembro.

Considerado o maior mercado cinematográfico do mundo, na China, mais de 70 mil salas de cinema foram fechadas como forma de prevenção ao covid-19. O prejuízo é milionário: as vendas de ingressos já perderam US$ 200 milhões, em comparações aos números do ano passado.

Com orçamento de US$ 200 milhões, e um pouco mais realista do que a animação, Mulan (Liu Yifei), conta a história de uma jovem que assume o lugar de seu pai numa guerra entre chineses e invasores, com o apoio de uma bruxa. Fingindo ser um homem, ela assume a identidade de Hua Jun, e entra para o exército, com o objetivo de combater e trazer honra para a nação. Nomes como Jet Li, Donnie Yen, Jason Scott Lee e Rosalind Chao completam o elenco.

Confira o trailer de Mulan

