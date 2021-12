Disney divulga teaser de "StarWars: Os Últimos Jedi

A Disney divulgou nesta sexta-feira, 14, o esperado teaser de "Star Wars: Os Últimos Jedi" em uma covenção de fãs em Orlando, sudeste dos Estados Unidos, desencadeando um frenesi nas redes sociais.



Os 132 segundos do vídeo revelam o primeiro encontro entre Luke Skywalker (Mark Hamill) e Rey (Daisy Ridley) durante o qual a jovem discípula aprende a usar sua força na mesma ilha onde "O despertar da força" terminou.



"Respire, apenas respire. E, agora, jogue-se. O que vê?", pergunta uma voz misteriosa.



"Luz. Escuridão. E equilíbrio", responde Rey.



"É muito maior do que isso", replica a voz.



A Disney, proprietária dos direitos da saga criada por George Lucas, já havia mostrado imagens do Episódio VIII, que estreará em todo o mundo entre 13 e 15 de dezembro. Mas é a primeira vez que exibe um teaser completo do filme.



O Twitter pegou fogo com a hashtag #TheLastJedi (título original) e o vídeo foi visto por milhares de pessoas desde que foi postado.



A produção, dirigida por Rian Johnson, volta a ser protagonizada pelas estrelas de "O despertar da força" como Rey, Poe Dameron, Finn e vários personagens da saga original, entre eles Luke Skywalker.



A princesa Leia, vivida por Carrie Fisher, também aparece, inclusive no teaser. A atriz faleceu em dezembro, mas já havia gravado suas cenas.



O cineasta homenageou a lendária atriz, que lhe ajudou esboçar a história - além de interpretar, Fisher foi roteirista e uma renomada editora.



Rian Johnson apresentou uma nova protagonista, Kelly Marie Tran, que vive Rose, membro da Resistência.



Os estúdios Disney esperam atingir as mesmas cifras do Episódio VII, que arrecadou quase 2,1 bilhões de dólares em todo o planeta.

