A Walt Disney divulgou nesta quinta-feira, 5, o trailer legendado de Alice Através do Espelho, a continuação de Alice no País das Maravilhas, de 2010. O filme é uma adaptação do livro Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou Por Lá, escrito por Lewis Carroll em 1871.

Na sequência, os protagonistas do primeiro longa estão de volta. Mia Wasikowska retorna como Alice, Johnny Depp como Chapeleiro Maluco, Anne Hathaway como Rainha Branca e Helena Bonham Carter como Rainha Vermelha.

As novidades no elenco ficam por conta de Sacha Baron Cohen (A Invenção de Hugo Cabret) e Rhys Ifans (Um lugar Chamado Notting Hill).

Desta vez, Tim Burton troca a direção pela produção. O responsável pelo cargo de Burton será James Bobin, que dirigiu Os Muppets e Muppets 2: Procurados e Amados. O filme estreia em 27 de maio de 2016.

Disney divulga primeiro trailer de 'Alice Através do Espelho'

