Disney anuncia volta de Orlando Bloom a "Piratas do Caribe"

O galã Orlando Bloom reaparecerá na quinta parte da saga "Piratas do Caribe", após ficar ausente do último filme "Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas" (2011), informou a Disney.

A próxima aventura do capitão Jack Sparrow (Johnny Depp) e sua tripulação será lançada em 7 de julho de 2017, com o título de "Piratas do Caribe: Os Mortos Não Contam Histórias".

Bloom reencarnará o personagem Will Turner, o filho de um pirata que termina por seguir os passos do pai quando embarca com Sparrow para salvar a bela Elizabeth Swann (Keira Knightley). Geoffrey Rush também estará de volta para fazer o traiçoeiro capitão Barbossa e se somam à saga Javier Bardem, Brenton Thwaites e Kaya Scodelario.

"Piratas do Caribe" é uma das mais bem-sucedidas franquias dos estúdios Disney, com uma arrecadação total que supera os US$ 3,6 bilhões nas salas de cinema do mundo todo.

