Diretores do longa baiano “Ilha” falam da estreia no Festival de Brasília

Parece que foi muito rápida a chegada de “Ilha”, o mais novo filme da dupla de diretores de “Café com Canela” que, ano passado, aqui mesmo em Brasília, causou sensação e estremeceu alguns alicerces com esse filme singelo e embebido de Recôncavo como eu gosto de falar.

Mas Glenda Nicácio e Ary Rosa percorreram um longo caminho até chegar aqui e realizar esse feito, o ter dois longas-metragens, gestados e realizados no interior da Bahia, competindo em dois anos consecutivos num dos mais importantes festivais de cinema do Brasil.

“Ilha”, na verdade, começou a ser rodado durante o Festival de Brasília do ano anterior, o que explicou a ligeira passagem de Glenda e Ary pelo evento, deixando para trás um rastro de alegria, satisfação e descoberta para quem acompanhou o festival e as discussões que se travaram ali, especialmente sobre representação negra no cinema e sobre afetos em tempos de opressão.

Isso sugere também que “Ilha” já estava sendo gestado muito antes de tudo isso acontecer – e antes de “Café com Canela” ter tido uma repercussão tão positiva em Brasília. O resultado é dos mais interessantes porque o filme novo segue caminhos muito diferentes e arriscados. Para começar, é um filme metalinguístico: narra a história de Emerson (Renan Motta), jovem morador de uma ilha no sul da Bahia que sequestra o renomado cineasta Henrique (Aldri Anunciação) para que ele faça um filme sobre a vida do jovem no local.

Rodado em Ilha Grande (pertencente ao município de Camamu, a cerca de 200km de Salvador), o filme já começa estabelecendo uma tensão muito grande entre os dois personagens. É possível dizer que existe uma energia muito masculina no filme todo, uma dureza que já começa por esse duro encontro e vai reverberar em muitos outros momentos adiante.

A partir do instante em que Henrique cede e aceita o desafio de fazer o filme, “Ilha” inicia um artifício de construção narrativa em que o filme dentro do filme se conecta muito bem com as questões que brotam a partir da vivência dos dois, e daquilo que aprendemos também das angústias pessoais de Emerson. E há ainda todo o sabor de ver a gênese de um filme naquele lugar – que vai desde os testes com moradores locais até as filmagens em si, com todos os seus percalços e as diferenças de abordagem entre os dois protagonistas.

Ao lado de “Café com Canela”, “Ilha” demonstra toda a ousadia da dupla de diretores. “O que o cinema quer da gente é coragem”, diz Emerson no filme, frase repetida por Glenda no palco do Cine Brasília para apresentar o filme. Munidos desse ímpeto corajoso é que os jovens realizadores deram a cara a tapa – quando podia ser muito confortável repetir os passos do filme anterior – e fazem de “Ilha” mais uma forte experiência a ampliar o sentido do afeto, do lugar de representação, da forma como a violência está presente nas nossas relações cotidianas e do esforço pessoal que é preciso fazer para que a(s) história(s) de cada um possam reverberar no cinema.

Confira entrevista dos diretores para A TARDE:

Os dois primeiros longas de vocês fizeram o feito de serem selecionados em anos consecutivos para um dos mais importantes festivais de cinema do Brasil. Qual a importância do Festival de Brasília para vocês hoje?

Quando a gente termina o filme, ficamos sem saber muito bem o que pode acontecer, como será recebido. Ser selecionado para um festival é sempre um momento feliz, pois, muitas vezes, o primeiro espectador da obra são os curadores. Ter essa sinalização positiva já é motivo para uma grande felicidade; quando o festival é o de Brasília, como você bem disse, um dos maiores do país, aumenta a alegria. Aberta essa porta, temos o contato com o público do evento (mais gente vendo o filme) e inicia o desenho da recepção do filme. Com “Café com Canela”, o ano passado, foi bastante positivo esses encontros (filme/espectador), que inclusive nos rendeu o prêmio do júri popular de Melhor Filme e garantiu a distribuição do longa no circuito comercial de salas de cinema (através do Prêmio Petrobras de Cinema). Para “Ilha” não sabemos o que será do filme (sua recepção: acolhida ou rejeição ou ambos – dependendo de quem o vê), o fato é que estamos ansiosos por esse momento de encontro da obra com o público. Por esses e tantos outros motivos, o Festival de Brasília é muito importante pra gente.

“Ilha” começou a ser rodado enquanto acontecia o Festival de Brasília do ano passado. O quê dessa experiência em Brasília afetou a construção do novo filme? O roteiro já estava pronto àquela altura, mas alguma coisa sofreu mudanças significativas para o filme como ele é hoje?

O roteiro foi escrito em 2016, e depois de submetido ao Fundo de Cultura do Estado da Bahia (ao qual fomos contemplados no programa de Arranjos Regionais, em parceria do Estado com a ANCINE e Fundo Setorial do Audiovisual), não houve mais alterações significativas. Brasília foi importante para dar um gás no set, animar a equipe, reforçar a certeza de que vale a pena seguir produzindo no interior do país.

Aliás, como surgiu esse roteiro? Vocês já conheciam a ilha antes ou não precisava ser um lugar específico? Como foram os primeiros contatos com o ambiente e os moradores?

Desde 2014 fazemos projetos de Cinema e Educação em Ilha Grande (Camamu), por isso tivemos uma entrada muito tranquila com a comunidade da ilha. Para além disso, a equipe de produção, liderada por Thamires Vieira, Larissa Fulana de Tal e Daiane Silva (as três da produtora Rebento) compuseram o restante da equipe com cerca de quinze pessoas da comunidade, o que abriu muitos caminhos e espaços com o local e sua população.

O processo de construção e feitura de “Café com Canela” tem algo de muito artesanal e participativo, agregando a comunidade. No caso de “Ilha”, isso está claramente posto no filme (especialmente no final). Como foi essa experiência nessa nova geografia?

Sim, no final isso se explicita mais, no entanto o processo de produção do filme foi realizado partindo de um amplo diálogo com a comunidade local. Pra gente isso é muito importante. Então dialogamos com escolas, associação de moradores, comerciantes locais e fomos costurando as formas de participação no processo do filme. Gravar na geografia de uma ilha concedeu pra nós uma série de particularidades muito específicas, uma vez que estávamos numa ilha pesqueira que impunha as suas condições naturais ao nosso ritmo e à experiência de gravação, mas ainda estávamos no nosso lugar, fazendo cinema no interior da Bahia, buscando nos aproximar do lugar e da sua história.

Existe uma dimensão metalinguística muito marcada no filme (e talvez seu traço mais arriscado). É quase como se “Ilha” fosse um desdobramento natural daquela cena da subjetiva do cachorro em “Café com Canela”. Por que essa opção?

Nós não temos essa visão de desdobramento, não por essa via. O que existe na gente é uma vontade de encontrar o filme, trilhar caminhos e fazer escolhas que melhor se aproximem da história que queremos contar, da história que o filme propõe. Porque cada filme tem suas necessidades, cada filme nos exige algo e é em busca disso que trabalhamos. Enquanto formação de equipe, somos os mesmos do “Café”, o que mudou foi o filme, o cenário, a atmosfera, o país, e a construção da linguagem não passa imune a isso. Nós também sofremos mudanças diante dessas condições, então por que não conceber que é preciso ter liberdade para aprender, para desaprender, para tentar de novo?

Se o filme anterior percorria muito um caminho do afeto, “Ilha” inicia pela força bruta (afinal, o encontro entre os protagonistas se dá através de uma violência, de um sequestro, para depois se tornar em algo mais afetivo). Como vocês enxergam essa dureza que o filme constrói?

Pensando em contexto histórico, para além da narrativa, mas pensando em país mesmo, estamos atravessando tempos duros e isso afeta o processo de se realizar um filme. “Ilha” aponta para uma atmosfera mais ríspida justamente porque ele acontece na ficção diante de situações inóspitas, então a sua atmosfera é marcada por isso. O que é bonito é pensar que, ainda diante de tais situações, é possível o encontro, é possível o afeto, apesar de todo o risco.

Ainda colocando o novo filme em paralelo com “Café”, outra mudança muito marcada aqui é que agora temos dois protagonistas homens, em contraposição a protagonistas femininas. Foi um gesto intencional?

Não, está muito mais relacionado com o modo que compreendemos nosso trabalho enquanto a liberdade de poder experimentar outras possibilidades, outros personagens, outros tons. Existe um mundo de personagens para serem desbravados, vividos e nós temos vontade de nos aproximar deles pelo cinema que fazemos, pelo nosso ponto de vista.

