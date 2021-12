Diretores do filme Café, Pépi e Limão selecionam atores

A vida de três crianças em situação de rua que têm as histórias cruzadas por uma grande amizade será narrada através das lentes dos diretores Pedro Léo Martins e Adler Paz. O longa "Café, Pépi e Limão" está em fase de pré-produção e à procura de seus protagonistas.

Pedro começou a escrever o roteiro do longa há mais de 10 anos, em 2006. “Alguma coisa me conectou com esses meninos que vivem em situação de rua”, lembra Pedro. “Fui expandir meu conhecimento visitando casas de acolhimento e conversei com as pessoas que trabalham com as crianças, com as próprias crianças e fiquei sabendo de várias histórias”, conta.

Uma das histórias que assustaram e inspiraram Pedro a criar um dos personagens do longa foi a de um menino de 8 anos que morava com a mãe num buraco embaixo da ponte e foi assassinado pela polícia quando estava comprando crack para a mãe já debilitada.

Abusos sexual e psicológico e agressão familiar foram outras histórias que Pedro ouviu. Os três personagens principais que levam o nome do filme – "Café, Pépi e Limão" –, são uma mistura de um pouquinho de cada história ouvida. “Misturei todas essas histórias e uso três personagens principais para dar vazão a essas histórias reais. A ideia é que as pessoas assistam e se relacionem com esses personagens, sofram com eles”, diz Pedro.

Para o diretor, "Café, Pépi e Limão" são personagens que representam todas as crianças em situação de rua. “Mas colocamos um contexto em tudo. É um filme de tragédia em cima de tragédia”, explica Pedro.

Seleção

Duas seleções de elenco já foram feitas. Uma em Lauro de Freitas e outra em Salvador. A equipe do filme ainda pensa em fazer outras seleções na capital até encontrar os três protagonistas. Eles estão à procura de crianças de 13 a 18 anos. Mas a equipe também está buscando atores para os personagens secundários, além de figurantes.

As próximas seleções acontecem ainda nesta semana, nos dias 19 e 20, no Estúdio B da FTC. Os interessados

devem enviar foto e currículo para o e-mail cafepepilimao@gmail.com.

Durante as seleções em Lauro de Freitas, no Teatro Eliete Teles, Pedro lembra das conversas com as crianças que estão mais próximas da realidade dos personagens do longa. “Eles viram na arte uma forma de expressão e se dedicam a ela. Estão tentando mudar a vida pela arte”, afirma.

O filme foi contemplado em edital do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA/Ancine, por meio do Prodecine 01, com investimentos de R$ 1,3 milhão. As filmagens estão previstas para acontecer em novembro deste ano.

