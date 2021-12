Com a chegada de Vingadores: Ultimato na próxima semana, os fãs da saga da Marvel estão preocupados com o vazamento de spoilers antes da estreia. Na última segunda-feira, 15, supostas cenas do filme foram vazadas no Twitter e os diretores se pronunciaram com um comunicado publicado no Instagram.

Estadão Conteúdo Diretores de 'Vingadores: Ultimato' pedem para fãs não divulgarem spoilers

Para os melhores fãs do mundo, é isso. Esse é o fim. O filme de uma narrativa sem precedentes que abrangeu 11 anos e 11 franquias. Quando você assistir à Ultimato nas próximas semanas, não conte spoilers para os outros, do mesmo modo que você não gostaria que acontecesse com você", diz um trecho da nota escrita pelos irmãos Anthony e Joe Russo.

A menos de dez dias da estreia, os fãs de Vingadores reagiram com indignação ao vazamento de spoilers nas redes sociais.

