Diretora baiana vence prêmio da crítica no Olhar de Cinema com o filme “Casa”

O Olhar de Cinema encerrou sua 8ª edição esta semana em Curitiba. “Casa”, da realizadora baiana Letícia Simões, foi exibido na mostra competitiva e saiu de lá com o prêmio da crítica, oferecido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

Curitiba tem dado boas alegrias para a realizadora já que seu filme anterior, “O Chalé é uma Ilha Batida de Vento e Chuva”, ganhou o prêmio de melhor filme brasileiro quando foi exibido em mostra paralela na edição do ano passado do mesmo festival. Mas se no filme anterior Simões tinha se deslocado até os rincões do Pará para investigar a vida e obra do poeta local Dalcídio Jurandir, “Casa” tem Salvador como cenário e sua família como personagem.

Justamente por isso, trata-se de uma história muito mais intimista, construída no seio familiar. O documentário mostra a passagem, entre os anos de 2015 e 2018, da própria realizadora pela cidade onde vivem sua mãe e sua avó. Simões faz um filme que funciona como abrir um baú de dolorosas memórias pessoais, ao mesmo tempo que é um processo de descoberta de si e da própria história de sua família.

Tem sido muito comum no cinema brasileiro esse tipo de filme autobiográfico, centrado na vida dos próprios cineastas. No caso de Simões, essas memórias não são necessariamente felizes, especialmente nos embates que ela enfrenta com a mãe. A relação entre elas não é das mais fáceis, marcadas por traumas do passado e difícil convivência – a mãe dela é diagnosticada com transtorno bipolar e apresenta forte personalidade, assim como a filha.

O gesto da realizadora, portanto, é o de confrontar a mãe e a avó – que vive num asilo para idosos – à medida em que se desenham as relações de afeto, rancor, culpa e uma série de sentimentos que perpassam a trajetória de vida dessas mulheres de três gerações distintas. E nesse processo, Simões confronta-se com suas próprias memórias e percepções sobre a família, promovendo uma espécie de reencontro consigo mesma.

“A feitura desse filme foi um dispositivo para, num nível pessoal, a gente pensar a nossa relação. O processo do filme me levou a compreender os gestos da história de minha mãe e da minha avó, que me levaram a entender a relação que elas tinham entre si. Entendê-las enquanto indivíduos, enquanto mulheres únicas, e não como arquétipos”, afirmou a realizadora em entrevista para A TARDE.

Embates pessoais e urbanos

“Casa” é desses filmes que não temem a exposição. As três mulheres aparecem em estado de total transparência, o filme não polpa ninguém, num processo em que elas compartilham com o espectador momentos muito intensos e mesmo árduos: há muitas acusações, troca de farpas, vozes alteradas e tratamento duro de umas com as outras. Não é um mergulho fácil, mas se mostra poderoso e revelador – de um passado e das naturezas de cada uma das personagens.

A realizadora contou que a mãe, no início, ofereceu certa resistência e questionava a filha do porquê de fazer um filme como aquele. Mas aos poucos foi se acostumando com a ideia do filme e com a presença da câmera. “Depois tudo virou algo muito natural, para elas. Pra mim nunca foi. Isso é muito presente no filme, o quanto eu estou sempre muito desconfortável e muito consciente de que tem uma câmera lá, enquanto para elas era normal”, afirma a diretora.

Mesmo assim, o filme segue na sua investigação memorial e Simões aproveita para tecer a própria árvore genealógica da família. Ela resgata a história do pai, da avó e dos avôs, a partir dos arquivos – coleção de cartas, diários, fotos, recortes de jornal – que a mãe sempre guardou, mas trancava a sete chaves.

“Eu tinha pistas específicas, mas muito sutis [sobre os demais membros da família]. Mas a descoberta se deu totalmente durante o processo de filmagem, e por isso mesmo que eu quis fazer esse projeto”, confidencia Simões.

Ao fazer essa ampliação e ramificação familiar, Simões, junto com o espectador, descobre uma complexa rede de afetos e relações muito mais intricadas que conseguem, de alguma forma, lançar luz sobre os comportamentos, as personalidades e atitudes dos membros daquela família.

O filme também serve para que a realizadora revise sua própria relação com a cidade de Salvador, que não é das melhores. Ela afirma claramente no filme odiar a cidade –Simões já morou em muitos lugares diferentes desde que saiu de Salvador aos 16 anos e hoje mora em Recife.

No entanto, a feitura do filme também serviu para clarear essa relação de aversão. “Com Salvador, foi um arco de transformação porque efetivamente eu tenho uma relação péssima com a cidade. Mas a partir da compreensão do trajeto da minha mãe, da minha avó e do meu, eu entendi o que eu não gosto na cidade, e ao mesmo tempo onde eu pertenço a ela porque, no fim das contas, eu sou profundamente soteropolitana”, reafirma a cineasta.

Resgatando frase do escritor moçambicano Mia Couto – “O importante não é a casa onde moramos, mas onde, em nós, a casa mora” –, questionamos a realizadora onde ela se sente em casa. Recife seria o lugar para tal. Mas é curioso também o entendimento de Simões sobre a ideia de pertencimento: “Talvez o sentido de casa para mim esteja ligado às pessoas, estar junto às pessoas que eu resolvi chamar de casa”, arremata a diretora.

