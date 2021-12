Diretora Ana Carolina flerta com o mundo da música

Quando Ana Carolina elogia os atores portugueses de seu novo filme, ela não subestima o que os brasileiros lhe trazem. A grande Fernanda Montenegro é sempre um assombro, mas o que dizer de certas presenças que podem parecer insólitas em A Primeira Missa? Ana Carolina, que já integrou o poeta e músico Waly Salomão ao elenco de O Boca do Inferno, agora recorre a Arrigo Barnabé e Rita Lee.

Vale lembrar que Waly Salomão integrou o movimento tropicalista - na poesia e na música. Rita Lee, então, nem se fala. Com os Mutantes, ele já era imortal em Domingo no Parque, de Gilberto Gil. Arrigo obteve reconhecimento de público de cara, logo no primeiro disco. Clara Crocodilo, de 1980, foi recebido pela imprensa, na época, como a maior novidade na música brasileira desde a Tropicália.

Seis anos mais tarde, Arrigo Barnabé interpretou e coescreveu (com o diretor Chico Botelho) Cidade Oculta. O filme de 1986 pertence à tendência chamada de néon realismo, quando o cinema brasileiro flertou com a pós-modernidade. Um marginal, o Anjo, volta ao mundo depois de sete anos de cadeia. E cai nos braços de Shirley. Barnabé fez a trilha, claro, e a Shirley de Carla Camurati fez furor por sua voltagem erótica, com aquela roupa sadomasô de couro preto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

