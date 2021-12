Diretor revela novo carro do filme Os Caça-Fantasmas

Paul Feig postou no Twitter, na madrugada desta quarta-feira, 8, a primeira foto do Ecto-1, carro dos Caça-Fantasmas na nova versão do filme. Na nova versão, o grupo é formado apenas por mulheres. Os Caça-Fantasmas é protagonizado por Kristen Wiig, Melissa Mccarthy, Kate McKinnon e Leslie Jones.

A história mostra Kristen e Melissa como escritoras de livros que provam a existência de fantasmas. Elas então se unem a Kate e Leslie para formar uma equipe de Caça-Fantasmas e combater uma invasão sobrenatural em Manhattan.

