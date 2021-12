Diretor revela a idade do Homem-Aranha em novo filme

Peter Parker vai ser um adolescente de 15 anos no segundo reboot de O Homem Aranha em 14 anos de história do personagem no cinema. A informação foi revelada pelo diretor Jon Watts em entrevista para revista inglesa Empire. "Eu amo a ideia de fazer um filme no colegial. Vamos nos aprofundar em um novo aspecto da vida dele", disse.

O ator que vai interpretar Peter Parker, Tom Holland, tem 19 anos, mas matém uma aparência que se passa facilmente como um garoto de 15 anos. Ele vai aparecer pela primeira vez já no ano que vem, no filme Capitão América: Guerra Civil. Será a primeira vez no cinema que o personagem vai aparecer em um filme da Marvel - já que os direitos dele pertencem à Sony.

Em 2017, chega aos cinemas o filme solo do personagem, escrito por John Francis Daley e Jonathan Goldstein. Os produtores garantem que não irão mostrar pela terceira vez como Parker se transforma em Homem-Aranha. A aventura deve ter o frescor dos filmes dos anos 80 de John Hughes como Curtindo a Vida Adoidado e Clube dos Cinco.

