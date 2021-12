Diretor nega que Cine Glauber Rocha fechará as portas

Chamou a atenção o desabafo do cineasta Cláudio Marques nas redes sociais. Ele também é diretor do Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, localizado na Praça Castro Alves, e se queixou de prejuízos no último feriado, após a paralisação da Polícia Militar. Recebeu muitas manifestações solidárias nas mesmas redes.



Esclareceu nesta terça-feira, 22, porém, que não está fechando as portas, mas tem notado uma queda na frequência. "Sem ação do poder público quem ainda resistia está desistindo", afirmou.



Lembrou do roubo dos fios elétricos que fizeram as quatro salas do complexo pararem recentemente e de outros problemas que atribui ao descaso governamental. "Deste jeito a atividade empresarial se tornará inviável por ali", conclui.

