Diretor John Madden fala sobre O Exótico Hotel Marigold 2

Os hóspedes do hotel Marigold voltaram. Os sete aposentados, que se aventuraram numa inusitada viagem pela Índia, agora estão oficialmente instalados nas dependências do lugar. Esse é o mote que move as narrativas paralelas do filme O Exótico Hotel Marigold 2, que estreia nesta quinta-feira, 7, nos cinemas de todo o país. Trata-se da sequência do longa que conquistou milhares de espectadores ao redor do mundo.

Nessa nova empreitada, a trama acompanha os planos de inauguração de um novo hotel, encabeçado pelos agora sócios Muriel Donnelly (Maggie Smith) e Sonny Kapoor (Dev Patel). Os dois saem em uma viagem pelos EUA para vender a ideia da franquia.

Por telefone, em entrevista exclusiva para A TARDE, o diretor John Madden contou que a demanda de realizar o segundo filme veio do retorno do próprio público. "O estúdio, que nunca tinha feito uma sequência antes, perguntou se eu tinha interesse em contar mais histórias sobre essas pessoas. O motivo foi a clara percepção de que a plateia desenvolveu uma íntima relação com elas".

Indicado ao Oscar de melhor direção por Shakespeare Apaixonado, John Madden veio ao Brasil para o lançamento da sequência de O Exótico Hotel Marigold no Cine PE 2015. Ele afirma que a experiência positiva do primeiro filme ao redor do mundo impressionou toda a equipe. "Nós nunca esperamos que isso aconteceria. Pensamos que o roteiro poderia funcionar na Inglaterra e em alguns lugares dos EUA, mas o sucesso foi internacional".

Colisão cultural

Madden explica que, antes de começarem os preparativos para a sequência, todos os atores foram consultados sobre a sua presença no projeto. "Perguntamos se eles aceitariam participar. Se não aceitassem, não faria sentido. Queríamos todos de volta".

O elenco traz nomes de peso como Judi Dench e Bill Nighy, que vivem o casal Evelyn e Doulas. Os dois se veem imersos num conflito: a dedicação ao trabalho ou a entrega ao envolvimento amoroso? Richard Gere é um dos novos hóspedes do exótico hotel. O ator interpreta Guy Chambers, um pacato escritor que chega cheio de segredos, mas desperta a curiosidade feminina.

Além disso, o casamento de Sonny e Sunaina, vivida pela atriz Tina Desai, apresenta novas nuances e aspectos da rica cultura indiana. No entanto, a organização da grande festa esbarra no sonho de Sonny de expandir o hotel Marigold. O diretor britânico adianta que, se no primeiro longa houve uma colisão cultural, nesse segundo há uma assimilação dessa nova cultura.

"Nós entendemos que era a oportunidade de abordar de uma maneira diferente o que está acontecendo na vida deles morando na Índia".

Público em potencial

Segundo John Madden, outro aspecto importante desse filme é a relação com uma audiência quase negligenciada. "O filme trata de um ponto exato na vida que é a aposentadoria. A maioria das narrativas audiovisuais deixa de prestar atenção nos idosos".

Ele ainda diz que o tom de realidade dos personagens é o grande fator atrativo. Os personagens me parecem reais e ricos. E acho que o público consegue se conectar com o humor deles por conta disso. A realidade é muito produtiva. Foi suficiente para sustentar essa sequência".

