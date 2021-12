Diretor de Menino Joel lança novo filme em Salvador

O novo filme do cineasta italiano Max Gaggino, intitulado ContraCorrente, será lançado nesta terça-feira, 4, em um coquetel para jornalistas e convidados. A partir do dia 8 de fevereiro, o filme, será exibido na Sala de Arte - Cinema da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Gaggino também dirigiu o documentário Menino Joel, que trata do caso de um garoto que foi morto dentro de casa no Nordeste de Amaralina após ação policial.

Gravado na Itália e no Brasil, o filme foi realizado por uma equipe composta por voluntários. Produzido de forma independente, o longa conta a história de Marco Parodi, um jovem lavador de pratos que, insatisfeito com seu trabalho em um restaurante de Génova e sobrecarregado pela família, decide viver no Brasil.

ContraCorrente é um filme que desmitifica Itália e Brasil, respectivamente, conhecidos como paraísos do luxo e do carnaval.

