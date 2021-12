Diretor de 'Duro de Matar' é condenado por espionar Batman

O cineasta americano John McTiernan, diretor do primeiro "Duro de matar" (1988) e da terceira parte da série "Duro de Matar - A Vingança" (1995), com Bruce Willis, tem até o dia 3 de abril para se entregar e cumprir a pena de um ano de prisão por espionar um concorrente.

Em 2010, McTiernan foi declarado culpado de falso testemunho ao FBI em uma investigação sobre Anthony Pellicano, conhecido como "o detetive das estrelas".

O diretor reconheceu que contratou Pellicano para espionar o produtor de "O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (The Dark Knight Rises), Chuck Roven, após ter negado a ação durante vários meses.

De seu escritório em Sunset Boulevard, epicentro da maioria das produções de Hollywood, Pellicano prestou seus serviços para a elite do mundo do cinema e do entretenimento. Atualmente, o detetive está preso no Texas.

A decisão foi anunciada na segunda-feira (18) em uma audiência no Tribunal Superior de Los Angeles, revelou a revista de entretenimento 'The Hollywood Reporter'.

Na última semana, o cineasta - autor também de "O Predador" (1987), com Arnold Schwarzenegger - perdeu a apelação em que pedia para reverter sua declaração de culpa e foi condenado a cumprir a pena.

