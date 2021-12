Diretor de Duro de Matar deixa prisão após um ano preso

John McTiernan, o diretor americano do filme da série Duro de Matar, com Bruce Willis, foi liberado da prisão nesta terça-feira, 25, depois de ter passado quase um ano atrás das grades após ter sido envolvido num escândalo de escutas ilegais.

McTiernan, que também dirigiu Caça ao Outubro Vermelho e Thomas Crown - A Arte do Crime, estava na prisão de Yankton, no estado americano de Dakota do Sul, e sua saída foi confirmada à AFP por sua esposa, Gail.

Ele ficará em vigilância eletrônica até o início de abril. "Depois, é voltar ao trabalho", disse Gail. Segundo a revista Variety, McTiernan já assinou o contrato para dirigir o filme Red Squad.

Preso em abril de 2013, o diretor foi condenado a 12 meses de prisão e uma multa de 100 mil dólares em 2010, após ter contratado um detetive particular para escutar ilegalmente as conversas de um produtor.

Durante julgamento, McTiernan reconheceu sua culpa e admitiu ter contratado o detetive particular Anthony Pellicano para espionar o produtor Charles Roven, com quem havia trabalhado em 2002 no filme Rollerball.

