Diretor brasileiro comanda o longa Presságios de um Crime

Mais um diretor brasileiro chegou a Hollywood. Afonso Poyart, que dirigiu o ótimo "Dois Coelhos" (2012), assumiu a direção de "Presságios de Um Crime", longa que já está nos cinemas de Salvador. "Recebi o convite após fazer 'Dois Coelhos' e comecei a filmar no ano seguinte, mas só está sendo lançado agora", explicou Poyart, em entrevista por telefone.

Em "Presságios de um Crime", um serial killer deixa dois detetivos do FBI, Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) e Katherine Cowles (Abbie Cornish) perdidos. Para ajudá-los, vão atrás de John Clancy (Anthony Hopkins), um vidente que vive isolado depois que sua filha morreu de leucemia. No decorrer da investigação, Cowles descobre que o assassino (Collin Farrel) é mais poderoso que ele, e está sempre um passo à frente.

"O filme ficou do jeito que eu queria. Adorei o resultado final. Tem uma mensagem aliada ao entretenimento", disse o diretor, destacando que 70% do filme é autoral. "Consegui fazer um filme com minha assinatura visual, tem a minha narrativa, criei cenas que não estavam no roteiro e os produtores aprovaram", afirmou.

Trabalhar com Anthony Hopkins não foi tão fácil. "As dificuldades foram naturais. A gente teve que se entender e foi um processo de adaptação de ambas as partes. Tivemos alguns atritos e dificuldades", revelou. Já outra estrela do longa, Collin Farrel, só ganhou elogios do diretor: "ele foi muito legal, profissional, disponível, disposto e zero estrela".

"Presságios de um crime" foi filmado em apenas 30 dias e Poyart sentiu de perto a diferença entre filmar no Brasil e na indústria americana. "Os atores envolvidos são caros e existe uma pressao para cumprir horários, foi apertado. Tive que aguentar a pressão de entregar no tempo e tentar fazer alguma coisa bem-feita.

Filmes de ação

Amante de filmes de ação, Poyart reconhece que fazê-los dá mais trabalho. "Fazer ação é chato pra caramba. Você gasta três dias fazendo uma sequência, pois tem que estar tudo bem ensaiado e envolve perseguição de carro, efeitos de armas...", disse.

Entretanto, o diretor afirma que o próximo filme dele, "Mais Forte que o Mundo - A História de José Aldo", também terá cenas de ação. "Vai ser no jeito de Dois Coelhos. As cenas de luta também ficaram muito bem filmadas", afirmou.

O longa, progatonizado por José Loreto, estreia 26 de maio e Poyart pensa em descansar depois de promover o lançamento. "Vou ler alguns roteiros no Brasil e nos Estados Unidos e descansar", disse.

Bruno Porciuncula Diretor brasileiro comanda o longa Presságios de um Crime

