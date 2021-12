Diretor baiano vai exibir filme Travessia em Salvador

O diretor baiano João Gabriel, que vive há alguns anos em São Paulo, vai exibir em Salvador o longa Travessia, filmado na capital baiana, protagonizado por Chico Diaz e Caio Castro. A exibição será no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, dia 4 de novembro, no encerramento do XI Panorama Internacional Coisa de Cinema.

"Estou muito ansioso! Queremos mostra nossa visão sobre a cidade, sem estereótipos, sem clichês, revelando uma Salvador pulsante, vibrante, uma cidade em movimento. Esse filme tem essa função de revelar um outro olhar sobre nossa cidade, sobre a Salvador", disse João Gabriel.

O elenco ainda conta com os baianos Cyria Coentro e Caco Monteiro, e João Gabriel considera que o cinema produzido no estado tem ganhado visibilidade. "Estamos produzindo filmes de maneira descontinuada e sem política audiovisual consistente, mas uma nova geração de diretores está conseguindo fazer seus filmes e ganhando espaço no Brasil e no mundo", afirmou.

Apesar de filmar em Salvador, ter produção local e incentivo fiscal da Bahia, João Gabriel não considera um "filme baiano". "Eu poderia falar que é uma produção baiana, mas é um filme, sem rótulos. Eu não gosto de definir como um filme baiano, um filme carioca etc. A intenção de todos sempre foi fazer um filme que tenha espaço em qualquer lugar do mundo e seja compreendido por todos. Com as características do nosso universo baiano, mas sem regionalizar demais, para ser compreendido em todo lugar do mundo".

Travessia mostra a história de Roberto (Chico Diaz) é um homem solitário e infeliz, que tem uma relação conflituosa com Júlio, seu único filho. Após a morte de sua esposa, tentando se entender neste novo mundo, envolve-se em um incidente, que o obriga a repensar a sua vida, buscando a reconstrução de sua relação com seu filho.

Paralelamente, Júlio (Caio Castro) segue seus próprios planos de ir morar no exterior e, envolvido com o tráfico de drogas sintéticas, afasta-se, cada vez mais, de seu pai. Mas, o relacionamento com novas pessoas os levam por outros caminhos, para desfechos inesperados.

A intenção de João Gabriel é lançar o filme comercialmente entre abril e maio de 2016.

