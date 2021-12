Diretor austríaco revela que rejeitou filme com Brad Pitt

O diretor austríaco Michael Haneke, ganhador de um Oscar em 2013 pelo filme "Amor", revelou neste domingo, 21, que rejeitou oferta para rodar um filme com o ator Brad Pitt porque produções norte-americanas de massa "não se encaixam" no perfil dele.

O diretor explicou que, há algumas semanas, rejeitou a oferta da produtora de Pitt para rodar um filme com o ator como protagonista. "Os filmes 'mainstream' americanos são um tipo de cinema de respostas. Quando sai [do cinema] o mundo tem que estar em ordem, e comigo isso nunca ocorre", explicou em uma conversa com a "ORF", a rádio pública austríaca.

Haneke, que conta entre seus prêmios com duas Palmas de Ouro do Festival de Cannes, acrescentou que não gosta trabalhar com roteiros dos outros. "Eu não sou um diretor, sou um autor. Se for uma história que se corresponda ao meu universo de forma alguma, por que não?", declarou.

"Não tenho nada contra ele, mas eu escolho os atores para os papéis", lembrou Haneke, que questionou também o fato de que seja um privilégio rodar com uma estrela como Pitt.

