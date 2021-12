Dinossauros sobrevivem a Schwarzenegger nas bilheterias

O retorno de Arnold Schwarzenegger à franquia "O Exterminador do Futuro" não conseguiu desbancar o bem-sucedido "Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros" nos cinemas dos Estados Unidos durante o fim de semana do feriado de 4 de julho.

Como o Dia da Independência caiu em um sábado neste ano, o feriado foi antecipado para sexta-feira e os estúdios decidiram antecipar suas principais estreias para quarta-feira a fim de otimizar a arrecadação.

No entanto, "Jurassic World", em cartaz há quase um mês, arrecadou quase US$ 31 milhões, mantendo o primeiro lugar da bilheteria, enquanto o filme de Schwarzenegger ficou em terceiro lugar, com US$ 28,7 milhões, atrás inclusive da animação "Divertida Mente" (US$ 30,1 milhões).

"O Exterminador do Futuro: Gênesis" marca o retorno oficial de Schwarzenegger ao papel de robô do futuro que é enviado ao passado para exercer um papel decisivo no destino da espécie humana em sua guerra contra as máquinas.

A história criada por James Cameron no anos 80 dá uma reviravolta graças às viagens no tempo para inventar uma nova realidade que, basicamente, permite reiniciar a franquia com os mesmos personagens, mas atores diferentes, com exceção de Schwarzenegger.

Em quarto lugar aparece a outra grande estreia da semana, "Magic Mike 2", o reencontro com os dançarinos eróticos que aqueceram a bilheteria em 2012, com Chaning Tatum como personagem principal e Joe Manganiello, Matt Bomer, Adam Rodríguez e Kevin Nash como coadjuvantes.

O filme, que arrecadou US$ 11,6 milhões, se passa três anos depois que Mike (Tatum) decidiu deixar sua vida de stripper e mostra o grupo preparando sua grande turnê de despedida.

