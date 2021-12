Difícil achar alguma graça na comédia nacional Tô Ryca

A batalhadora Selminha (Samantha Schmütz) descobre que herdou R$ 300 milhões de um tio que não conheceu. Mas, para colocar a mão na bolada, precisa cumprir algumas regras, dentre elas, gastar R$ 3 milhões em 30 dias e não contar sobre a herança com ninguém.

Começam aí as agruras da personagem - e de quem assiste ao filme - de Tô Ryca, comédia que já está em cartaz em Salvador. Refilmagem de Chuva de Milhões (1985), com Richard Pryor, Tô Ryca tem a direção do jovem Pedro Antônio e apela para humor rasteiro, com piadas bobas, parecidas saídas de um caderno de uma criança.



A protagonista Samantha Schmütz grita tanto na composição de Selminha - uma personagem antipática - que, em cinco minutos de projeção, já dá vontade de sair da sala para não ouvir mais nenhum barulho.

A atriz também muda completamente a intepretação quando a personagem passa a se candidatar a uma fictícia eleição - sim, o filme ainda tem isso.

Aliás, para chegar à eleição, o roteiro insere um político conservador caricato (Marcelo Adnet, sem graça) antes mesmo do crédito inicial e só o mostra novamente no terceiro ato.

Tô Ryca é uma comédia que se sustenta nas gritarias da protagonista, mas não tem a mínima graça. É um desperdício de tempo e de talento, pois Samantha Schmütz é capaz de mostrar muito mais.

Melhor assistir ao original de 1985, já disponível até no Youtube.

