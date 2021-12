Didi e Dedé preparam Os Saltimbancos Trapalhões 2

Após 35 anos, Didi e Dedé vão repaginar clássico "Os Saltimbancos Trapalhões". O filme "Os Saltimbancos Trapalhões 2 - Rumo a Hollywood", começa a ser filmado nesta semana, no circo de Marcos Frota, no Rio de Janeiro.

Apesar do número "2" no título, o filme tem os mesmo personagens e situações do anterior. "É o musical do Chico Buarque, só que levado para o cinema, com outra pegada, outra história. É muito legal, estou encantado. Eu faço o vilão, mas é um vilão de um filme do Renato, nada pesado", disse Marcos Frota, que interpreta o vilão Assis Satã, em entrevista ao Uol.

O filme ainda terá Alinne Moraes (Tigrana, par romântico de Satã), Leticia Colin (Karina, papel que de Lucinha Lins na primeira versão), Emílio Dantas, Rafael Vitti, Marcos Veras, Maria Clara Gueiros e Nelson Freitas.

"O filme é uma grande homenagem ao Renato. Ele e o Dedé estarão juntos no filme todo, é muito bacana. E é um filmaço, com todo cuidado e carinho, porque o Renato merece e a Globo Filmes quer dar esse presente para o Renato nesse momento da carreira dele", explicou Frota ao Uol.

"Os Saltimbancos Trapalhões 2 - Rumo a Hollywood" ainda não tem data para estrear. A direção é de João Daniel Tikhomiroff (de "Besouro").

