Celebrado neste domingo, 8, o Dia dos Pais é uma ótima oportunidade para viver momentos especiais. Para quem vai ficar em casa, a dica é aproveitar as opções de diversão de filmes e games. Confira as opções abaixo e programe-se:

Pai brincalhão

Scooby! O Filme: Conta a história do primeiro encontro de Scooby e Salsicha e como juntaram forças com os jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S.A. Agora, com centenas de casos resolvidos, Scooby e sua turma encaram o seu maior mistério de todos os tempos: um plano maligno para liberar o cão fantasma, Cérbero, no mundo. O título conta com a dublagem dos netos de Orlando Drummond, um dos pais da dublagem no Brasil e voz original do Scooby por muitos anos! Hoje, quem faz essa icônica dublagem é Guilherme Briggs.

Da Redação Dia dos Pais: confira opções de filmes e jogos para cada tipo de pai

Tom e Jerry: O Filme: O longa mostra uma das maiores rivalidades da TV em uma combinação de animação clássica e live-action. Jerry se muda para o melhor hotel de Nova York na véspera de um grande casamento, forçando a desesperada organizadora do evento, interpretada por Chloe Moretz, a contratar Tom para se livrar do rato. Mas logo surge um problema ainda maior: um funcionário diabólico conspira contra os três e quer acabar com o casamento.

Da Redação Dia dos Pais: confira opções de filmes e jogos para cada tipo de pai

It Takes Two: O jogo It Takes Two foi criado pensando especialmente no modo co-op, que é quando é preciso uma dupla para jogar. Cada um escolhe um papel, ou Cody ou May, dois humanos transformados em bonecos por um feitiço. Juntos e presos em um mundo fantástico tudo pode acontecer, eles são obrigados a trabalhar juntos para salvarem a relação deles. Veja mais acessando: https://www.warnerbros.com.br/jogos-e-aplicativos/it-takes-two

Pai justiceiro

Liga da Justiça de Zack: Determinado a garantir que o sacrifício final de Superman (Henry Cavill) não fosse em vão, Bruce Wayne (Ben Affleck) alinha forças com Diana Prince (Gal Gadot) para formarem uma equipe de metahumanos que protegerá o mundo de um ameaça de proporções catastróficas. Agora, ao lado de Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller) eles precisam salvar o mundo dos vilões Steppenwolf, DeSaad e Darkseid.

Da Redação Dia dos Pais: confira opções de filmes e jogos para cada tipo de pai

Mulher-Maravilha: Já com dois longas na franquia, Gal Gadot dá vida a Diana Prince, uma guerreira amazona que vem ao mundo dos homens para salvá-los de perigos nunca antes imaginados. Sua primeira batalha, Diana precisa ganhar a guerra contra a próprio deus da guerra, Ares. Já no segundo filme, Mulher-Maravilha 1984, Diana enfrenta uma de suas maiores rivais, a Mulher Leopardo.

Da Redação Dia dos Pais: confira opções de filmes e jogos para cada tipo de pai

Trilogia Batman: Começando em 2005 e terminando só em 2012, a trilogia Batman de Christopher Nolan é uma das mais aclamadas franquias envolvendo heróis da DC. O diretor recomeça os filmes com Batman Begins resgatando a infância do homem morcego, a morte dos pais e seu treinamento para entrar na Liga das Sombras. Já em Batman: O Cavaleiro das Trevas, passamos a conhecer o herói como ele realmente é, além de um dos seus maiores vilões, o Coringa, com interpretação premiada de Heath Ledger. Nolan finaliza com Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, onde Batman, depois de 8 anos de isolamento, retorna para combater seu ex-tutor e agora inimigo mortal, Ra’s al Ghul. Conheça esses e outros títulos do homem morcego acessando: https://www.warnerbros.com.br/busca?qt=batman

Injustice 2: Esse fighting game (jogo de luta) já tem um espaço no coração dos fãs de super-heróis desde o primeiro lançamento e o segundo não decepcionou. Com uma grande variedade de super-heróis e supervilões da DC, nesse jogo é possível personalizar cada um dos personagens com equipamentos únicos e potentes, além do visual, estilo de combate e o desenvolvimento dos personagens. Conheça mais acessando: https://www.warnerbros.com.br/jogos-e-aplicativos/injustice-2

Da Redação Dia dos Pais: confira opções de filmes e jogos para cada tipo de pai

Pai aventureiro

Godzilla vs. Kong: Esse filme mostra o confronto épico entre Godzilla, personagem dos filmes Godzilla e Godzilla II: Rei dos Monstros, e King Kong, que estrelou também Kong: A Ilha da Caveira. O macaco gigante e seus protetores iniciam uma jornada perigosa para encontrar seu verdadeiro lar. Com eles está Jia, interpretada por Millie Bobby Brown, jovem órfã com quem Kong criou um vínculo único e sólido. Mas, inesperadamente, eles cruzam o caminho de um Godzilla enfurecido, que tem deixado atrás de si uma trilha de destruição em todo o planeta. Mas esses dois são apenas a porta de entrada do grande mistério que reside nas profundezas da Terra.

Mortal Kombat: Recém-chegado às plataformas digitais, Mortal Kombat conta uma nova história dentro do aclamado universo dos vídeo games da NetherRealm. Cole Young é um lutador de MMA acostumado a levar uma surra. Porém, ele se vê em apuros quando o feiticeiro de Outworld, Shang Tsung, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para caçá-lo. Com ajuda de Jax, que tem a mesma marca de nascença em forma de dragão que ele, e Sonya Blade, o jovem consegue encontrar o templo de Lorde Raiden, um Deus Ancião, onde poderá treinar com os guerreiros experientes Liu Kang, Kung Lao e Kano, além de descobrir mais sobre seu passado.

Da Redação Dia dos Pais: confira opções de filmes e jogos para cada tipo de pai

Monster Hunter Rise: Monster Hunter Rise é um RPG de ação que leva os jogadores a colorida Vila Kamura, um local sereno nas montanhas com uma cultura única e tecnologias de caça inovadoras. Depois que os caçadores equiparem suas armas e armaduras, novos campos de caça o aguardam, incluindo as antigas ruínas do santuário e muito mais. Conforme os jogadores progridem, itens de inimigos podem ser usados para criar armas e armaduras exclusivas. Conheça mais no site: https://www.warnerbros.com.br/jogos-e-aplicativos/monster-hunter-rise

Pai corajoso

Invocação do Mal 1, 2 e 3: Para os pais que tiverem coragem, o casal Warren já passou vários sufocos nessa trilogia de terror. O mais recente deles, A Ordem do Demônio, conta a primeira vez em que uma possessão demoníaca foi usada como defesa em um julgamento de assassinato. Um dos casos mais sensacionais de Ed e Lorraine começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes. Os três filmes fazem parte do universo de Invocação do Mal, que conta com sete filmes e é uma das maiores franquias de terror já criadas. Atenção: recomendado para maiores de 14 anos.

Da Redação Dia dos Pais: confira opções de filmes e jogos para cada tipo de pai

Resident Evil Village: Mais um capítulo na longa história da franquia de jogos Resident Evil. Passados alguns anos após os terríveis eventos de Resident Evil 7, a nova história começa com Ethan Winters e sua esposa Mia vivendo pacificamente em um novo local, livre de seus pesadelos anteriores. Enquanto eles estão construindo sua nova vida juntos, Chris Redfield, o lendário herói da série Resident Evil, se reencontra com o casal rapta Rose, a filha deles, mata Mia e desaparece. Agora, Ethan precisa reunir todas as suas forças para explorar a vila para encontrar sua filha, descobrir o que está acontecendo e enfrentar uma série de criaturas horripilantes. Veja mais acessando: https://www.warnerbros.com.br/jogos-e-aplicativos/resident-evil-village

adblock ativo