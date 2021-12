Neste sábado, 19, é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro. Em meio às dificuldades da pandemia, o Brasil segue produzindo e lançando novos filmes em 2021. Atualmente, cinco títulos nacionais de diversos gêneros estão em cartaz nas salas de cinema em Salvador e região. As sessões podem ser consultadas no Cineinsite A TARDE.

Para quem prefere ver de casa, o que não falta são longas disponibilizados nas plataformas de streaming. Confira cinco opções lançadas neste ano.

1) Abraço no Tempo

O primeiro filme da lista é o baiano Abraço no Tempo. Produzido pelo Teatro Castro Alves (TCA), o longa usa a dança para refletir sobre a vivência coletiva e o tempo de quarentena, distanciamento e incertezas.

A coreografia é de Ana Paula Bouzas, a partir de criações dos bailarinos da companhia oficial de dança do Estado. Moacyr Gramacho e Fábio Espírito Santo assinam a direção-geral junto a Adriano Moraes.

Onde assistir: Claro TV (553), GVT (84), Net (553), Oi TV (31), Sky (81), Vivo TV (102 cabo e 555 satélite), além das operadoras independentes ou pelo aplicativo Arte1Play.

Da Redação Dia do Cinema Brasileiro: 5 dicas de filmes lançados em 2021 para assistir em casa

2) Correndo Atrás

Com lançamento neste sábado, 19, no canal e streaming Telecine, Correndo Atrás é uma comédia, fruto da adaptação do livro Vai na Bola, Glanderson, do comediante Helio de La Peña. O ator também assina o roteiro e faz uma participação especial no elenco que conta com nomes como Ailton Graça, Juliana Alves, Lázaro Ramos, Juan Paiva, Rocco Pitanga, Lellê e Antonio Pitanga. O cantor e compositor BNegão assina a produção musical.

Na história, Ventania (Aílton Graça) é um típico trabalhador brasileiro que vive se virando para conseguir pagar as contas. Mas, dessa vez, ele está empenhado em ser um empresário de futebol e descobrir novos talentos. Percorrendo o subúrbio carioca, ele conhece Glanderson (Juan Paiva), um garoto pobre e deficiente físico, que apesar das dificuldades, mostra ter habilidade com a bola. Com muito bom humor e esperança, a dupla enfrentará uma trajetória difícil para realizar seu sonho.

Onde assistir: Telecine Premium, às 22h, e na plataforma de streaming do canal.

3) Cercados

Gravado na pandemia, o documentário aborda os desafios da cobertura jornalística durante a crise sanitária no Brasil e a busca de registros em cemitérios e hospitais, além do Palácio da Alvorada, em Brasília, onde repórteres foram em busca de respostas das autoridades.

Com direção de Caio Cavechini, o filme foi gravado no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus, em Brasília e em Fortaleza.

Onde assistir: Plataforma de streaming Globoplay

4) Carnaval

Embora tenha rendido críticas pela forma como retrata Salvador, Carnaval é uma comédia leve e despretensiosa, ideal para um momento relax. O longa chegou a ser top-6 global logo em sua semana de estreia, além de ter sido o mais visto no Brasil e o segundo em Portugal no período.

Dirigido por Leandro Neri, a produção conta a história de quatro amigas que vieram curtir o Carnaval em Salvador após uma delas ser traída pelo namorado. O longa é estrelado por Giovana Cordeiro, Samya Pascotto, Gkay, Flavia Pavanelli, Bruna Inocêncio, Micael Borges, Jean Predro, Tati Lopes, dentre outros.

Onde assistir: Plataforma de streaming Netflix.

5) Atravessa a vida

Diretor dos elogiados "Janela da Alma" (2001) e "Lixo Extraordinário" (2010), João Jardim traz o seu olhar criativo em Atravessa a Vida, documentário sobre educação no Brasil. O longa se passa quase todo dentro da escola estadual Dr. Milton Dortas, localizada em Simão Dias, interior do Sergipe.

Por três meses, no ano de 2018, a equipe acompanhou os alunos do 3º ano se preparando para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a principal porta de entrada para uma universidade no país. O objetivo é mostrar um pouco dos esforços e dificuldades do ensino público brasileiro.

Onde assistir: Plataformas de streaming Globoplay e Amazon Prime Video.

