A Warner Bros. divulgou o primeiro trailer de Detetive Pikachu na tarde desta segunda-feira, 12. O filme traz o ator Ryan Reynolds dublando o Pokémon mais popular do mundo.

Detetive Pikachu é um longa-metragem com estreia marcada para maio de 2019. Na produção, Pikachu aparece como um detetive e trabalhará ao lado de Tim (Justice Smith) para investigar os detalhes do sequestro do pai do adolescente. O elenco também conta com a participação de Kathryn Newton, Ken Watanabe, Suki Waterhouse e Rita Ora.

Confira o Trailer:

'Detetive Pikachu' ganha primeiro trailer com Ryan Reynolds dublando Pokémon

