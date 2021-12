O longa baiano "Depois da Chuva" será exibido pelo projeto Domingo no TCA, no dia 31 de maio, às 11h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos, no valor de R$ 1, serão vendidos a partir das 9h, no dia da exibição.

O filme dirigido pelos baianos Cláudio Marques e Marília Hughes, ganhou os prêmios de Melhor Filme Estrangeiro no Harlem International Film Festival, em Nova Iorque, e Melhor Ator (Pedro Maia), Roteiro e Trilha Sonora, no Festival de Brasília.

A história acontece em 1984, em meio ao movimento das "Diretas Já" e aborda a vida de Caio (Pedro Maia), um adolescente que vive seu despertar político e amoroso num período em que a sociedade está prestes a ver o fim da ditadura. No elenco, nomes como Pedro Maia, Sophia Corral, Talis Castro, Ricardo Pisani, Zeca Abreu, Aícha Marques, entre outros.

Da Redação "Depois da Chuva" é atração de maio no Domingo no TCA

