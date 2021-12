"Demolition" vai inaugurar 40º Festival de Cinema de Toronto

O Festival Internacional de Cinema de Toronto irá inaugurar sua 40ª edição com a estreia mundial de "Demolition", filme do diretor canadense Jean-Marc Vallée estrelado por Jake Gyllenhaal e Naomi Watts, disseram os organizadores do evento nesta terça-feira.

"Demolition" mostra a decadência de um banqueiro bem sucedido depois que sua esposa morre em um acidente de carro e é a produção mais recente de Vallée, aclamado por "Clube de Compras Dallas" e "Livre".

Outros filmes fazendo sua estreia global no festival são "Perdido em Marte", de Ridley Scott e protagonizado por Matt Damon, e "The Program", de Stephen Frears, estrelado por Ben Foster e Dustin Hoffman, que mostra a ascensão e a queda do ciclista Lance Armstrong.

Após mais de cinco anos longe das telas, o documentarista e vencedor de um Oscar Michael Moore volta com "Where to Invade Next".

O evento de Toronto, plataforma frequente de concorrentes ao Oscar e ranqueado entre os principais festivais de cinema do mundo, anunciou que quase 50 produções serão exibidas entre os dias 10 e 20 de setembro.

Alguns dos filmes consagrados no festival que mais tarde conquistaram o Oscar de melhor filme do ano foram "Quem Quer Ser Um Milionário?", "O Discurso do Rei" e "12 Anos de Escravidão".

